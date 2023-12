Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hermès : ses 2,5% de baisse font clôturer le CAC en négatif information fournie par Cercle Finance • 22/12/2023 à 17:55









(CercleFinance.com) - Hermès (205MdsE de capitalisation) a pesé lourd sur le marché parisien ce vendredi: ses 2,5% de baisse font clôturer le CAC en négatif (-0,03%).

La cassure des 1.974E (ex-zénith du 22/11) préfigure une correction plus appuyée en direction des 1.895/1.900, l'ex-plancher de fin novembre.





Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris -2.56%