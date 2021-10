Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : se redresse au-dessus des 1.230E information fournie par Cercle Finance • 07/10/2021 à 10:39









(CercleFinance.com) - Hermès se redresse au-dessus des 1.230E et n'a plus qu'1% à reprendre pour refermer le 'gap' des 1.242E du 27/09. Le titre rencontrera alors très vite la résistance des 1.250E qui correspond à l'ex-plancher des 15, 16 et 20/09. Rappel, la cassure du support des 1.204E des 23/06, 08/07 et 20/08 préfigurait une rechute sur 1.085E (l'ex-'gap' du 24/05) puis 1.078E, l'ex-zénith du 07/05.

Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris +2.78%