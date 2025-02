Hermès, Safran, Ubisoft... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Bastide

Le Groupe Bastide affiche au deuxième trimestre un chiffre d'affaires de 141,4 millions d'euros en croissance de 8,1% et de 7,8% en organique. Les activités à plus forte technicité (Respiratoire, Nutrition-Perfusion-Stomathérapie) qui représentent 64% de l'activité continuent de tirer la performance avec une croissance organique de 10,2%. L'activité "Maintien à Domicile" (36% de l'activité) affiche une croissance organique de 3,6% sur le deuxième trimestre. Le chiffre d'affaires semestriel ressort à 275,2 millions d'euros, soit une hausse de 8,6%, dont 8,4% en organique.

Euronext

Euronext a dévoilé au titre de son quatrième trimestre un bénéfice net ajusté de 172,30 millions d'euros, en hausse de 16,3% sur un an. L'Ebitda ajusté a augmenté de 16,7% à 252,60 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 60,7%, en amélioration de 3,4 points en données comparables. L'Ebitda ajusté était attendu à 246,50 millions d'euros. Les coûts ajustés ont atteint 163,2 millions d'euros, en hausse de 1,1% en données comparables.

Eutelsat

L'opérateur de satellites divulguera ses résultats du premier semestre.

Fill Up Media

Fill Up Media, spécialiste de l'affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburant, a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires annuel (+17%) pour la 13ème année consécutive. Il s'affiche à 9,7 millions d'euros. La société a commencé à bénéficier des revenus générés par les installations d'écrans au sein du réseau Carrefour au cours du second semestre 2024.

Hermès

Le groupe de luxe précisera ses résultats annuels.

Lagardère

Lagardère a dégagé un résultat net part du groupe de 168 millions d'euros en 2024 contre 144 millions un an plus tôt. L'Ebitda est ressorti en hausse de 23% à 498 millions d'euros tandis que le chiffre d'affaires, le plus élevé depuis 2007, atteint 8,94 milliards d'euros, en croissance de 8,5% en données comparables. "En 2024, toutes les activités de Lagardère sont en croissance", déclare Arnaud Lagardère, président-directeur général de Lagardère SA.

Prodware

Prodware annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 668,6 millions d'euros contre 356,5 millions d'euros en 2023, soit une croissance de 87,6% (10,8% à périmètre constant). Le spécialiste de la transformation digitale des ETI, grandes entreprises et administrations souligne l'accélération au second semestre (+23,7%), témoignant du bon positionnement de la société dans ses deux niches de marchés que sont la Business Application et le Managed and Staffing Sourcing.

Safran

L'équipementier aéronautique dévoilera ses résultats annuels.

Ubisoft

Ubisoft a confirmé ses objectifs annuels lors de la publication de ses revenus du troisième trimestre. A cette occasion, l'éditeur de jeux vidéo a indiqué à propos de la revue stratégique que le " processus formel et compétitif annoncé le 9 janvier 2025 est en cours ". Un comité ad hoc composé de membres indépendants du conseil d'administration et présidé par l'administratrice référente, supervisera le processus dans le meilleur intérêt de toutes les parties prenantes.