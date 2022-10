Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : s'envole au contact des 1.300E information fournie par Cercle Finance • 04/10/2022 à 13:27









(CercleFinance.com) - Le luxe reste clairement dans les priorités d'achat dès que le marché remonte et Hermès s'envole au contact des 1.300E: le titre ne rencontrera pas de véritable obstacle avant le test de la résistance des 1.330 du 13 septembre.





Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris +5.78%