information fournie par Cercle Finance • 06/02/2023 à 11:36









(CercleFinance.com) - Hermès s'éloigne de son record des 1778E (à 1.800E, la capitalisation aurait atteint la barre symbolique des 200MdsE).

Le cours retombe vers 1.730 et pourrait glisser en direction de 1.675E, précédent record absolu du 19 novembre 2021, réédité le 10 janvier 2023.





Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris -2.81%