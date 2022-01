Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : rude semaine, repli de près de -6% information fournie par Cercle Finance • 07/01/2022 à 17:49









(CercleFinance.com) - Hermès termine sur un repli de -3,8% à 1.447E, ce qui sanctionne une rude semaine, avec un repli de près de -6%.

Le titre casse sans ambiguïté le support des 1.495E du 20 décembre et se dirige vers le test du plancher des 1.430 du 10/11, avec un autre objectif à 1.335En le support du 27 octobre.





Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris -3.82%