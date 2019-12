Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : ricoche sous 689E, 'gap' sous 663,4E Cercle Finance • 03/12/2019 à 15:45









(CercleFinance.com) - La maroquinerie de luxe française étant dans le collimateur de Trump, Hermès dévisse vers 646E après ricoché la veille sous 689E (son nouveau record absolu). Le titre ouvre même un 'gap' sous 663,4E (support ascendant oblique court terme) et se dirige vers un test imminent du récent support des 641,8E du 12 novembre: le prochain palier de soutien pourrait se situer vers 625/630E

Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris -2.23%