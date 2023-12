Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : revient à 4% de son record absolu information fournie par Cercle Finance • 06/12/2023 à 17:02









(CercleFinance.com) - C'est la championne du luxe 2023 avec un gain de +36%, loin devant LVMH ou Kering.

Le titre tutoie les 1.975E (son zénith du 22/11) et se dirige vers un re-test du 'plus haut' estival de 2.016E (meilleur clôture du 31/07).

Au-delà de 2.050 (résistance oblique long terme), les 2.200 seraient l'objectif à privilégier.





Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris +1.47%