Hermès : revient à 0,5% du record absolu des 874,5E Cercle Finance • 28/12/2020 à 14:45









(CercleFinance.com) - Hermès se hisse au-delà de 871E et revient à 0,5% du record absolu des 874,4E du 17/12. Mais d'ores et déjà, un record absolu de clôture se profile pour ce 28/12 et le sommet du canal ascendant court terme (885E) pourrait être testé avant le 31/12.

