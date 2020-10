Hermès : retour à la croissance au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Hermès International affiche un chiffre d'affaires de 4.288 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2020, en baisse de 14% à taux de change courants et à taux de change constants, avec toutefois un retour à la croissance au troisième trimestre.

Les ventes de cette période ont augmenté de 7% à changes constants et de 4% à changes courants, portées par la forte activité dans les magasins du groupe (+12% à changes constants), la dynamique de l'Asie et une amélioration sensible dans toutes les autres régions.

'À moyen terme, malgré le renforcement des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde', la maison de luxe 'confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux'.