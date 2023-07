Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : retombe sous 1870E information fournie par Cercle Finance • 06/07/2023 à 14:33









(CercleFinance.com) - Hermès retombe sous 1870E et menace d'enfoncer le support des 1.863 du 8 juin (et intraday du 24 mai): le titre pourrait basculer dans un scénario plus baissier et glisser en direction de l'ex-sommet des 1778E du 3 février





Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris -3.55%