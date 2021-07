Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : résultat net plus que triplé au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 30/07/2021 à 08:35









(CercleFinance.com) - Hermès International publie un résultat net part du groupe de 1,17 milliard d'euros au titre du premier semestre 2021, contre 335 millions sur la même période en 2020, avec une rentabilité opérationnelle courante à 41% contre 22% à fin juin 2020. Le chiffre d'affaires s'est accru de 70% à 4,23 milliards d'euros, avec une croissance de 77% à taux de change constants tirée par une très forte dynamique des ventes au deuxième trimestre (+127%), dans la continuité du premier trimestre. 'À moyen terme, malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde', la maison de luxe parisienne 'confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux'.

