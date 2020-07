Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermes : résultat net consolidé part du groupe de 335 ME Cercle Finance • 30/07/2020 à 09:19









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'élève à 2 488 ME au premier semestre 2020, en baisse de -24 % à taux de change courants et de -25 % à taux de change constants. ' L'évolution des ventes au deuxième trimestre (-41 % à taux de change courants et -42 % à taux de change constants) reflète les impacts de la crise sanitaire sur le réseau ' indique le groupe. Le résultat opérationnel courant s'élève à 535 ME (21,5 % des ventes) à fin juin. Le résultat net consolidé part du groupe est de 335 ME contre 754 ME à fin juin 2019. La trésorerie nette retraitée s'élève à 3 922 ME contre 4 562 ME au 31 décembre 2019. La baisse résulte principalement du versement du dividende ordinaire (474 ME) et des rachats d'actions. ' À moyen terme, malgré le renforcement des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux ' indique la direction.

Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris -2.88%