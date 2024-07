Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hermès : reprend +5% vers 2.100E information fournie par Cercle Finance • 26/07/2024 à 10:36









(CercleFinance.com) - Hermès qui reprend +5% vers 2.100E 'sauve' littéralement le CAC40 (Capgémini dévisse de -10%).

Avec une 'capi' de 220MdsE, Hermès compense le repli d'une dizaine de valeurs du CAC du bas du classement... mais le titre reste ancré au sein d'un canal baissier (il vient d'en tester la base à 2.000E) délimité par une oblique qui gravite vers 2.150E et qui constitue le principal obstacle court terme.





