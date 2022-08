Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : repli express vers 1330E information fournie par Cercle Finance • 26/08/2022 à 17:17









(CercleFinance.com) - Après sa spectaculaire remontée au contact des 1.400E (1.397E ce matin même), Hermès subit un repli express vers 1.330E.

Attention à la validation d'un double-sommet baissier avec la cassure des 1.316E, l'ex-zénith du 5 avril: le premier objectif serait le comblement du 'gap' des 1.241 du 28/07.



Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris -3.71%