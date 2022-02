Hermès : repli des ventes de Maroquinerie-Sellerie au quatrième trimestre

(AOF) - Hermès a réalisé au quatrième trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 2,38 milliards d'euros, en hausse de 11% à taux de change constants. Par rapport au dernier trimestre 2019, la croissance organique atteint 28,4% à taux de change constants. Les ventes de la principale branche du groupe, la Maroquinerie-Sellerie, ont reculé de 5,4% à taux de change constants à 1,015 milliard, pénalisées par des contraintes capacitaires. Sur l'année, le chiffre d'affaires ressort à 8,982 milliards, en hausse de 41,8% à taux de change constants. Les ventes de la Maroquinerie-Sellerie ont grimpé de 28,9%.

La demande est très soutenue, tant pour les nouveaux sacs, comme Della Cavaleria et le 24/24, que pour les classiques de la maison. L'augmentation des capacités de production se poursuit, avec l'ouverture de la maroquinerie de Louviers (Eure) en 2022, celle de la Sormonne (Ardennes) en 2023 et un nouveau site à Riom (Puy-de-Dôme) à l'horizon 2024. Hermès continue de renforcer son ancrage territorial en France et de développer l'emploi.

Le résultat opérationnel courant, en croissance de 78%, s'élève à 3,53 milliards contre 1,981 milliard en 2020.

Grâce à des taux d'écoulement des collections remarquables et un effet de levier exceptionnel, la rentabilité opérationnelle courante atteint son plus haut niveau historique à 39% et gagne 8 points par rapport à 2020 et 5 points par rapport à 2019.

Le résultat net consolidé part du groupe s'établit à 2,445 milliards (27% des ventes), en hausse de 77%.

Hermès a fixé le dividende à 8 euros par action. L'acompte de 2,50 euros qui sera versé le 23 février 2022, viendra en déduction du dividende.

- Groupe familial de luxe créé en 1837 de taille moyenne mais de notoriété mondiale, avec 320 magasins exclusifs dans le monde ;

- Ventes de 6,4 Mds€, réparties entre l’Europe pour 25 % dont la France pour 10 %, le Japon pour 13 %, l’Asie-Pacifique hors Japon pour 46 % ;

- L’une des marques les plus diversifiées dans l’univers des produits de luxe, de la maroquinerie (50 % des ventes), aux vêtements et accessoires (22 %), en passant par la soie et textiles (7 %), les parfums (4 %), l’horlogerie (3 %), les arts de la table…;

- Modèle d’affaires fondé sur l’intégration verticale, le « pouvoir de la main », le maintien en France des savoir-faire des plus de 6 000 artisans qui fabriquent 7/10èmes des produits vendus, un ancrage territorial et le partage aux 3 tiers de la valeur créée (investissements, actionnaires, mise en réserve) ;

- Société contrôlée par les actionnaires familiaux (66,6 % du capital et 78,2 % des droits de vote) dont Axel Dumas et Henri-Louis Bauer (représentant de la société Emile Hermès) sont gérants commandités ;

- Structure financière saine avec 7,4 Mds€ de capitaux propres, une trésorerie de 4,2 Mds€, combinant maintien des investissements opérationnels et générosité envers les actionnaires.

- Stratégie de croissance fondée sur un réseau de distribution exclusif, renforcé par l’ouverture régulière de nouveaux magasins et sur la qualité professionnelle des salariés ;

- Stratégie d’innovation

- inhérente au métier de créateur, avec Petit H, Hermès Horizon,

- déploiement d’une plateforme d’e-commerce disponible dans 29 pays, recours au flagship digital de parcours de vente omnicanaux… ;

- Stratégie environnementale organisée autour de 2 ambitions :

- d’ici 2020, réduction de 50 % des émissions carbone des activités propres, par rapport à 2018 et renouvellement de l’engagement dans le 3 ème fonds carbone Livelihoods,

- Capacité de résistance aux effets de mode et aux contextes économiques grâce à son image « classique » et son caractère intemporel ;

- Pouvoir de négociation élevé, forte capacité à augmenter ses prix grâce à un positionnement très haut de gamme, stratégie de sécurisation des approvisionnements et politique active de rachat des concessions, facteur de soutien des marges.

- Évolution des écarts de prix –de 50 %- entre l’Europe et le reste du monde ;

- Risques de recul des ventes en raison des taxations des « riches » en Chine ;

- Retombées des investissements 2020 dans le digital et les ouvertures de magasins ;

- Impact de la pandémie : hausse de 77 % des ventes au 1 er semestre, tirées par l’Asie et l’Amérique du nord, et triplement du bénéfice net ;

- Objectifs de moyen terme de « progression du chiffre d’affaires à taux constants ambitieux » ;

- Dividende de 4,55 € suivi d’un 1 er acompte versé en mars 2021.