(CercleFinance.com) - Hermès repasse en force la barre des 2.000E, se hisse vers 2.027E et revient à 1% de son record absolu intraday du 31 juillet (2.050E) : mais d'ores et déjà, un record de clôture semble acquis puisque le titre en avait terminé à 2.016E le 31 juillet dernier et 2.022 le 22 mai dernier.

Le prochain objectif ne devrait pas être inférieur à 2.100E.





Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris +1.34%