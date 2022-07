Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : repasse en force les 1.100E information fournie par Cercle Finance • 06/07/2022 à 17:30









(CercleFinance.com) - Hermès repasse en force les 1.100E : une hausse de +5% propulse le titre vers 1.115E. Pas vraiment d'obstacle avant le retracement de la résistance des 1.135 du 30 mai et 6 juin dernier.

Mais surtout le débordement des 1.100 marque la sortie du titre du canal baissier inauguré sous 1.678E le 1er décembre 2021.





Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris +5.05%