Hermès: réouverture du magasin de Melbourne

(CercleFinance.com) - Hermès annonce la réouverture de son magasin à Melbourne, après sa rénovation et son agrandissement.



Inauguré sur Collins Street il y a dix ans, ce lieu est l'une des

six adresses d'Hermès en Australie, où la maison parisienne est présente depuis près de quatre décennies.



Situé à l'angle de Collins Street et d'Exhibition Street, le bâtiment est classé au patrimoine de l'État de Victoria et accueille les visiteurs dans un hall qui crée une transition entre la ville et le décor du magasin.





