Hermès : réouverture d'un magasin à Taïwan Cercle Finance • 15/05/2020 à 10:19









(CercleFinance.com) - Hermès annonce la réouverture aujourd'hui de son magasin rénové et agrandi dans le mall Bellavita à Taipei. Le nouvel espace de vente comprend désormais 520 m2 répartis sur deux niveaux. ' Cet agrandissement témoigne de la confiance d'Hermès dans le marché taïwanais et réaffirme sa présence sur l'île depuis l'ouverture de son premier magasin en 1990 ' indique le groupe. ' Ce magasin métamorphosé, dessiné par l'agence d'architecture parisienne RDAI, exprime une nouvelle vision de la présence d'Hermès à Taïwan '.

Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris +0.06%