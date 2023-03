Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : remonte au contact des 1.730E information fournie par Cercle Finance • 16/03/2023 à 14:02









(CercleFinance.com) - Hermès qui a enrayé sa décrue vers 1.675E (support déjà testé les 10 et 23/02 puis le 8/03) remonte au contact des 1.730E.

Le titre a par ailleurs préservé la base de son canal ascendant moyen terme (1.660E) mais il faudra valider un débordement des 1.778E (zénith historique du 3 février) pour espérer viser les 1.875E (règle du report d'amplitude).





Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris +2.49%