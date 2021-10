Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : refranchit les 1.300E information fournie par Cercle Finance • 20/10/2021 à 15:00









(CercleFinance.com) - Hermès refranchit les 1.300E (résistance oblique court terme) pour le 1ère fois depuis le 24/09. Une clôture au-delà de 1.317E (ex-zénith du 23/09) préfigurerait le re-test du zénith annuel et historique des 1.355 du 13 août

Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris +2.11%