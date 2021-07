Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : record à 1.311E, la hausse devient parabolique information fournie par Cercle Finance • 30/07/2021 à 15:45









(CercleFinance.com) - Hermès inscrit un nouveau record absolu (provisoire) à 1.311E: le titre déborde le sommet de son canal ascendant moyen terme après la publication d'une marge opérationnelle de 41%. Parti de 515E à la mi-mars 2020, Hermés voit déjà son cours presque doublé par rapport à son précédent zénith de 720E du 20 janvier 2020 et son cours multiplié par 2.5 : le prochain objectif serait-il un doublement par rapport à son précédent zénith historique ? Une hausse parabolique peut en effet se prolonger vers 1.420E

Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris +0.47%