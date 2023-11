Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : rechute vers 1.940E, proche du support des 1.920E information fournie par Cercle Finance • 24/11/2023 à 15:45









(CercleFinance.com) - Hermès plafonne sous 1.980 et rechute vers 1.940E : le titre retrouvera un bon soutien vers 1.920E puis un support moyen terme vers 1.833E (plancher du 6 juillet, 18 août, 9 et 13 septembre.





Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris -0.48%