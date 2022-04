Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : rechute vers 1.250E, les 1.200E en vue information fournie par Cercle Finance • 11/04/2022 à 16:21









(CercleFinance.com) - Hermès qui a plafonné sous 1.312/1.315E rechute vers 1.250E et se rapproche du plancher des 1.200E du 17 au 25 mars.

L'objectif suivant serait le comblement du 'gap' des 1.134E du 15 mars.







Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris -3.21%