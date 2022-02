Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : rebondit vers 1220E information fournie par Cercle Finance • 15/02/2022 à 11:30









(CercleFinance.com) - Le support des 1.185/1.190E des 1er et 6/10/2021 a tenu in extremis ce 14 février: le titre tente de rebondir en direction des 1.490E, le plancher des 14 et 27/01.

L'objectif suivant sera 1.368 puis 1.430E (50% de retracement de la baisse depuis 1.675E).





Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris +3.92%