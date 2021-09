Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : rebondit sur 1190E, pourrait combler 'gap' à 1242E information fournie par Cercle Finance • 29/09/2021 à 13:51









(CercleFinance.com) - Hermès rebondit sur 1.190E, au-delà de 1.230E et affiche de nouveau +40% de performance annuelle. Mais le titre n'a pas encore refermé le 'gap' des 1.242E du 27/09 (et ex-plancher du 15 et 16/09 08/07 et a bien déclenché un signal d'alerte à la baisse sous 1.204E, le plancher des 08/07 et 20/08, ce qui devrait déboucher sur le comblement du 'gap' des 1.096,5E du 24 mai, voir des 1.085,5 du 21 mai.

Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris +2.13%