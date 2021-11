Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : rallye haussier en mode 'no limit', +85% annuel information fournie par Cercle Finance • 18/11/2021 à 14:26









(CercleFinance.com) - Hermès semble aspiré par une spirale haussière en mode 'no limit': le titre (+6%) inscrit un nouveau record à 1.635E et prend 100E en 24H, pour atteindre 170MdsE de 'capi' (le titre affiche +12% en 5 séances). Après +85% sur l'année 2021 et 69 fois les bénéfices, quel objectif ? Le dernière oscillation entre 1.350 et 1.180 validait un objectif de 1.520E, le ratio +38% (depuis le plancher du 10 octobre) induisait 1.620E et cette cible est dépassée... à ce rythme, les 1.700 seront atteint pour la séance des '3 sorcières' du 19/11.

Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris +3.77%