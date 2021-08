Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : pullback sur 1.215E, dernier support à 1.205E information fournie par Cercle Finance • 19/08/2021 à 17:22









(CercleFinance.com) - Moins d'une semaine après son plafonnement sous 1.354E, Hermès chute de -4,8% vers 1.2155E : le titre efface tous ses gains depuis le 9 juillet et enfonce le 1er support court terme situé vers 1.230E (ex-plancher du et ex-résistance 19 juillet puis du 21 juin au 7 juillet). Le prochain -et dernier support- situé à 1.205 (ex-plancher des 23 juin et 8 juillet) devra être préservé, au risque d'entrainer une glissade vers 1.075E, l'ex-zénith du 7 mai.

Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris -4.69%