(CercleFinance.com) - Hermès a plafonné durant 3 séances sous 2.200E et amorce un pullback sous les 2.150$ : le prochain objectif se situerait vers 2.060/2.070E, soit 50% de retracement du segment haussier 1.940/2.200E.





Valeurs associées HERMES INTL 2 144,00 EUR Euronext Paris -2,19%