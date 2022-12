Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : pullback jusque sous 1.500E information fournie par Cercle Finance • 15/12/2022 à 17:34









(CercleFinance.com) - Hermès subit un pullback jusque sous 1.500E, après culminé à 1.580E la veille (au plus haut depuis le 5 janvier).

Le petit support court terme des 1.505E est enfoncé, ce qui pourrait préfigurer une accélération baissière en direction de 1.407E, l'ex-zénith du 18 août dernier.





Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris -5.01%