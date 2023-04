Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès: progression de 22% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 14/04/2023 à 08:20









(CercleFinance.com) - Hermès International dévoile un chiffre d'affaires de 3,38 milliards d'euros au titre du premier trimestre 2023, en progression de 22% (+23% à taux de change constants), avec une activité 'dynamique dans toutes les zones géographiques et dans tous les métiers'.



La maison de luxe ajoute que son activité a progressé fortement à la fois dans ses propres magasins (+23% à taux de change constants) et pour ses ventes en gros (+26%), qui ont bénéficié du rebond des ventes aux voyageurs.



'À moyen terme, malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde', Hermès confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants 'ambitieux', et déclare aborder l'année 2023 'avec confiance'.





