Hermès, plus forte hausse du CAC 40 à la mi-séance du lundi 20 décembre 2021

(AOF) - Hermès (+1,6% à 1 549 euros)

Le groupe de luxe rebondit après avoir cédé plus de 6% vendredi. Dans un climat empreint de nervosité, les investisseurs privilégient les valeurs de croissance et les secteurs jugés les plus résilients.





=/ Points clés /=



- Groupe familial de luxe créé en 1837 de taille moyenne mais de notoriété mondiale, avec 320 magasins exclusifs dans le monde ;

- Ventes de 6,4 Mds€, réparties entre l’Europe pour 25 % dont la France pour 10 %, le Japon pour 13 %, l’Asie-Pacifique hors Japon pour 46 % ;

- L’une des marques les plus diversifiées dans l’univers des produits de luxe, de la maroquinerie (50 % des ventes), aux vêtements et accessoires (22 %), en passant par la soie et textiles (7 %), les parfums (4 %), l’horlogerie (3 %), les arts de la table…;

- Modèle d’affaires fondé sur l’intégration verticale, le «pouvoir de la main», le maintien en France des savoir-faire des plus de 6 000 artisans qui fabriquent 7/10èmes des produits vendus, un ancrage territorial et le partage aux 3 tiers de la valeur créée (investissements, actionnaires, mise en réserve) ;

- Société contrôlée par les actionnaires familiaux (66,6 % du capital et 78,2 % des droits de vote) dont Axel Dumas et Henri-Louis Bauer (représentant de la société Emile Hermès) sont gérants commandités;

- Structure financière saine avec 7,4 Mds€ de capitaux propres, une trésorerie de 4,2 Mds€, combinant maintien des investissements opérationnels et générosité envers les actionnaires.



=/ Enjeux/=



- Stratégie de croissance fondée sur un réseau de distribution exclusif, renforcé par l’ouverture régulière de nouveaux magasins et sur la qualité professionnelle des salariés;

- Stratégie d’innovation

- inhérente au métier de créateur, avec Petit H, Hermès Horizon,

- déploiement d’une plateforme d’e-commerce disponible dans 29 pays, recours au flagship digital de parcours de vente omnicanaux…;

- Stratégie environnementale organisée autour de 2 ambitions:

- d’ici 2020, réduction de 50 % des émissions carbone des activités propres, par rapport à 2018 et renouvellement de l’engagement dans le 3 ème fonds carbone Livelihoods,

- Capacité de résistance aux effets de mode et aux contextes économiques grâce à son image « classique » et son caractère intemporel ;

- Pouvoir de négociation élevé, forte capacité à augmenter ses prix grâce à un positionnement très haut de gamme, stratégie de sécurisation des approvisionnements et politique active de rachat des concessions, facteur de soutien des marges.



=/ Défis /=



- Évolution des écarts de prix –de 50 %- entre l’Europe et le reste du monde ;

- Risques de recul des ventes en raison des taxations des «riches» en Chine;

- Retombées des investissements 2020 dans le digital et les ouvertures de magasins;

- Impact de la pandémie: hausse de 77 % des ventes au 1 er semestre, tirées par l’Asie et l’Amérique du nord, et triplement du bénéfice net;

- Objectifs de moyen terme de «progression du chiffre d’affaires à taux constants ambitieux»;

- Dividende de 4,55 € suivi d’un 1 er acompte versé en mars 2021.