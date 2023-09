Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès: plombé par une dégradation d'analyste information fournie par Cercle Finance • 21/09/2023 à 13:27









(CercleFinance.com) - Hermès lâche plus de 3% et sous-performe ainsi le CAC40 sur fond d'une dégradation d'opinion chez Oddo BHF de 'surperformance' à 'neutre', au vu d'une révision de son objectif de cours de 2100 à 1967 euros sur le titre de la maison de luxe parisienne.



'Nous ne discutons pas le caractère résilient de la valeur, mais à ces niveaux d'attentes et de valorisation, le titre devient plus exposé au ralentissement du secteur', estime l'analyste dans une note sur les valeurs européennes du luxe.





Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris -4.00%