(CercleFinance.com) - Les programmes d'achat n'ont pas changé avec le stress bancaire, Hermès est toujours en tête de liste et passe les 1.780E : le record des 1.778E est franchi, c'est une nouvelle incursion en territoire inconnu.

Les 2.000E en ligne de mire ?





Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris +1.91%