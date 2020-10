Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : ouverture d'un nouveau magasin à Madrid Cercle Finance • 01/10/2020 à 14:05









(CercleFinance.com) - Hermès annonce l'ouverture, le 1er octobre 2020, d'un nouveau magasin au coeur de Madrid, dans la Galería Canalejas. Situé à l'angle des avenues Calle de Alcala? et Calle de Sevilla, dans un bâtiment classé emblématique de l'architecture néo-classique madrilène, le magasin de 230 m2 propose un espace de vente imaginé par l'agence d'architecture parisienne RDAI.

Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris +1.68%