Hermès : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo estime que les résultats annuels d'Hermès ne sont rien moins qu'impressionnants et évoquent assez fidèlement ceux de LVMH Mode et Maroquinerie : croissance organique supérieur à 15% des revenus sur le 4ème trimestre (15.6% pour Hermès, c'était +18% chez LVMH M&M, Oddo attendait +9%).

Suite à cette publication, Oddo confirme son conseil neutre sur la valeur et relève son objectif de cours à 956 E (contre 865 E).

' L'EBIT annuel courant s'élève ainsi à 1981 ME (marge à 31%) battant notre prévision - voisine de celle du consensus - de tout de même +15% ' indique l'analyste.

' Evidemment c'est l'Asie-Pacifique hors Japon qui pousse le plus fort sur le T4 à +47% en changes comparables et c'est en premier lieu le fruit d'une croissance probablement exceptionnelle en Chine mais le groupe indique qu'il enregistre aussi des croissances fortes en Australie en Corée et en Thaïlande et sort quand même à +16% sur le Japon ' rajoute Oddo.

L'analyste indique également qu'en matière de métiers, c'est évidemment la performance en maroquinerie qui impressionne - croissance de 18% en changes constants, le pôle art de la table et joaillerie (vedette incontestée de l'exercice achevé) progresse lui de 56% et l'horlogerie n'est pas en reste à +28%.

' Concernant la maroquinerie, le groupe reprend son rythme traditionnel d'accroissement de la production : il vise en 2021 un retour à une croissance annuelle d'environ 7% '.