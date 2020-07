Hermes : nouveau repli du titre, les avis des analystes

(CercleFinance.com) - Le titre poursuit son repli (-1,1%) suite à une baisse hier 3,4% après la publication de ses résultats.

Le groupe a annoncé hier un chiffre d'affaires consolidé de 2 488 ME au premier semestre 2020, en baisse de -24 % à taux de change courants et de -25 % à taux de change constants.

Le résultat opérationnel courant s'élève à 535 ME (21,5 % des ventes) à fin juin. Le résultat net consolidé part du groupe est de 335 ME contre 754 ME à fin juin 2019.

' À moyen terme, malgré le renforcement des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux ' indique la direction.

Oddo estime que les chiffres semestriels d'Hermès ressortent en fin de compte assez conformes aux attentes et ce, en dépit d'un momentum d'amélioration visible dans l'industrie sur les toutes dernières semaines de juin.

Suite à cette publication, Oddo confirme son opinion neutre sur la valeur avec un objectif de 580 E.

' Nos attentes plutôt conservatrices ne sont que modérément dépassées : ventes en recul sur le T2 de 41.5% en organique alors que nous attendions -45%, marge d'EBIT sur le S1 à 21.5% alors que nous avions 20.5% soit un écart assez modeste sur l'EBIT (535 ME contre c.500 ME attendus par nous) ' indique Oddo.

' Cette légère surperformance s'appuie sur des performances remarquables dans la zone Asie Pacifique portée par la Chine Taiwan et la Corée (recul de 9% seulement) et au final sur une bonne résistance au Japon (-47.5%) ' rajoute le bureau d'analyses.

' Pour basculer sur des croissances plus franchement positives dès à présent, il faudrait une amélioration plus visible en Europe et aux US '.

Invest Securities confirme pour sa part son conseil à la vente et abaisse son objectif à 525 E (contre 550 E).

' Il n'y a plus que sur le plan boursier qu'Hermes fait mieux que résister à la crise, les investisseurs refusant de voir l'évidence des chiffres. Car les résultats du S1 sont franchement mauvais ' indique le bureau d'analyses.

' Le sellier a vu fondre son cash-flow disponible (ajusté) à 27mE contre 618mE à l'issue du S1 2019, scénario inédit dans son historique, sous tendu par une baisse de résultat opérationnel de plus de moitié (où un recul de la marge de 34,8% à 21,5%) '.

' Cycle inédit ou non, ce qui a fait la force intrinsèque du BM d'Hermes, soit la régularité de sa croissance, n'est plus d'actualité. Plus que jamais, la survalorisation du titre prend un relief particulier '.