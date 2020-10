Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : nouveau record absolu (provisoire ?) à 824,6E Cercle Finance • 22/10/2020 à 16:21









(CercleFinance.com) - Hermès pulvérise un nouveau record absolu (provisoire ?) à 824,6E et voit sa capitalisation franchir le cap des 86,5MdsE (pour un chiffre d'affaire annuel voisin de 18MdsE en 2019, l'année 2020 étant fortement perturbée par la crise du Covid). Avec le franchissement des 786E, le titre s'ouvrait un potentiel de hausse de +100E jusque vers 880/885E... les 'algos' voient tous les voyants techniques passer au vert pour atteindre cet objectif d'ici fin 2020.

Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris +1.97%