Hermès : nouveau record absolu, flirte avec les 1.350E

(CercleFinance.com) - Les valeurs du luxe continuent de figurer aux avant-postes et en tête de liste de tous les programmes d'achat : Hermès inscrit un nouveau record absolu (le 10ème en 12 séances) au-delà des 1.348E et flirte avec les 1.350E. Hermés voit donc son cours presque doublé par rapport à son précédent zénith de 720E du 20 janvier 2020, les 1.440E sont désormais à moins de 90E, ils seront atteint d'ici fin août en respectant la pente actuelle du canal haussier inauguré mi-juillet.

Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris -0.19%