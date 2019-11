Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : nouveau record absolu à 673,4E Cercle Finance • 27/11/2019 à 10:12









(CercleFinance.com) - Hermès inscrit un nouveau record absolu à 673,4E et porte son gain annuel à près de +39%, soit +600% en 10 ans. Le titre vient de prend +12% en seulement 4 semaines mais surtout, sort par le haut (au-delà de 672E) de son canal ascendant moyen terme, avec les 710E en ligne de mire (règle du balancier).

Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris +1.62%