Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hermès : nouveau record absolu à 2.362E information fournie par Cercle Finance • 13/03/2024 à 17:52









(CercleFinance.com) - Toujours dans le 'top-5' des valeurs préférées des gérants, Hermès accompagne la course aux records du CAC40 (8.160Pts) et le titre inscrit un nouveau record absolu à 2.362E.

Après une dernière oscillation entre 1.805 et 2.050, le principal objectif à la hausse des 2.300E est largement débordé, avec un PER de 51 qui ne constitue plus un frein depuis longtemps... le gérants espèrent maintenant voir Hermès tester les 2.500E.





Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris +1.12%