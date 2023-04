Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : nouveau record à 1.954E, les 2.000Eà portée information fournie par Cercle Finance • 13/04/2023 à 13:59









(CercleFinance.com) - Hermès (+3,5%) inscrit un nouveau record à 1.954E : la barre des 200MdsE de capitalisation est allègrement franchie, c'est la 3ème valeur du CAC40 à rentrer dans ce 'club' très fermé, composé uniquement de valeurs du 'luxe', avec LVMH (440dsE), devant l'Oréal (230MdsE)... et Hermès (le 2 poursuivants faisant juste la taille du 1er).

Plus que jamais, la question reste : qu'est-ce qui peut stopper son ascension en direction des 2.000E... il ne s'en faut plus que de 2%







Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris +2.74%