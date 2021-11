Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : nouveau record à 1.500E, 158MdsE de 'capi' information fournie par Cercle Finance • 15/11/2021 à 17:53









(CercleFinance.com) - Hermès inscrit un nouveau record à 1.500E, soit 158MdsE de 'capi' et 67 fois les bénéfices (du jamais vu). La dépendance à la Chine demeure grande mais personne ne voit l'ultra-luxe connaître de vents contraires dans un avenir prévisible. Après +70% sur l'année 2021 quel objectif ? Le titre vient de franchir le cap des +100% depuis le précédent record de début janvier 2020, soit 725E. Le dernière oscillation entre 1.350 et 1.180 validait un objectif de 1.520E, il ne manque plus que 1%...

