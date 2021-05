Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : nouveau record à 1.085,5E, 115MdsE de capitalisation Cercle Finance • 21/05/2021 à 17:10









(CercleFinance.com) - Hermès inscrit un nouveau record à 1.085,5E, affichant 115MdsE de capitalisation. C'est un record 'à la marge', pour le symbole puisque le précédent avait été établi à 1.078E le 7 mai. La dernière grande oscillation entre 890E et 980E avait validé un objectif de 1.070E... qui ne laisse pas beaucoup place pour un nouveau rallye haussier. Hermès peu cependant poursuivre son ascension funiculaire en direction des 1.115E (sommet du canal haussier moyen terme).

Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris +1.41%