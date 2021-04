Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : nouveau record à 1.057E, 3ème capi du CAC à 111MdsE Cercle Finance • 22/04/2021 à 18:29









(CercleFinance.com) - Porté par une hausse de +44% de ses ventes au premier trimestre (attention à l'effet de base par rapport au T1 2020), Hermès grimpe de +3% en séance pour inscrire un nouveau record à 1.057E: le titre reste en clôture (1.047,5Eà la 3ème capitalisation du CAC40, à 111MdsE. La dernière grande oscillation entre 890E et 980E avait validé un objectif de 1.070E qui au rythme actuel sera atteint avant fin avril.

Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris +2.05%