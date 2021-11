Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès : nouveau -et 5ème- nouveau record absolu à 1.475E information fournie par Cercle Finance • 05/11/2021 à 12:55









(CercleFinance.com) - Hermès inscrit un nouveau -et 5ème- nouveau record absolu consécutif à 1.475E: le titre affiche +67% cette année et presque +300% en 18 mois depuis le plancher des 516E du 18 mars. Le dernière grande oscillation entre 1.350 et 1.180 valide un objectif de 1.520E qui n'est plus qu'à 3%... et les 1.545 ne sont qu'à un peu plus de +4%.

