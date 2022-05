Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermès: menace le palier des 1.000E information fournie par Cercle Finance • 25/05/2022 à 12:19









(CercleFinance.com) - Hermès retrace son plancher annuel de clôture des 1.015E du 9 mai et menace le palier des 1.000E (sauvé in extremis le 12 mai).

En cas d'enfoncement, Hermès chuterait d'un peu plus de 10% avant de tester un bon support vers 890E qui remonte à début mars 2021 (ex-zénith historique de mi-janvier 2021).





Valeurs associées HERMES INTL Euronext Paris -1.94%