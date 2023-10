Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hermes: les prévisions de résultats d'un analyste information fournie par Cercle Finance • 12/10/2023 à 17:14









(CercleFinance.com) - Le titre est en repli d'environ -2% après l'analyse de Goldman Sachs. La valeur a perdu près de 12% en 3 mois mais conserve un gain d'environ +19% depuis le 1er janvier.



L'analyste s'attend à une décélération significative de la dynamique au 3ème trimestre 2023 (+12% à comparer à +28% au 2ème trimestre), qui a également été confirmé par LVMH.



Il estime que les États-Unis devraient également ralentir chez Hermes au cours de cette période mais il attend une croissance supérieure à celle de ses pairs en moyenne.



' Suite aux commentaires de LVMH concernant une détérioration des dépenses européennes, nous réduisons notre prévision de croissance pour le 4ème trimestre 2023 à +14% (au lieu de +15%) ' indique Goldman Sachs.



L'analyste confirme son conseil à vendre sur le titre avec un objectif de cours de 1480 E. Hermès évolue sur un EV/EBIT de 28x en 2024E contre une moyenne de 17x souligne le bureau d'études.



' Une prime au secteur est justifiée, selon nous, compte tenu du profil commercial plus défensif d'Hermès et de ses marges opérationnelles les meilleures de sa catégorie, mais nous voyons davantage d'opportunités sur d'autres valeurs du luxe lorsque l'on compare les revenus ajustés à la croissance indicateurs de valorisation (par exemple Richemont, LVMH) ' rajoute l'analyste.





