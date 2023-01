Hermès: les prévisions de résultats d'un analyste information fournie par Cercle Finance • 20/01/2023 à 12:48

(CercleFinance.com) - Le titre Hermès progresse de près de 1% et gagne environ 12% depuis de début de l'année.



Stifel relève de 1 à 2% ses prévisions d'EBIT pour Hermès pour l'exercice 2022-2023E, en prévision des résultats de l'exercice 2022 attendus le 17 février.



' Ce léger relèvement s'explique en grande partie par une croissance organique des ventes et d'hypothèses de marge légèrement plus élevées ' indique l'analyste.



Stifel relève son objectif de cours à 1 500 E et confirme son conseil à Conserver, ce qui implique un PER cible de 40x pour 2024, largement en ligne avec le PER moyen des 10 dernières années.



' Son multiple de valorisation élevé est soutenu par les meilleurs fondamentaux de sa catégorie et par les risques de hausse du consensus 2023 liés à l'accélération des prix et de la réouverture de la Chine ' explique le bureau d'analyses.



' Nous prévoyons désormais un bénéfice opérationnel de +17% au 4ème trimestre 2022 (contre +15% précédemment). En Asie-Pacifique nous prévoyons +15% de bénéfice d'exploitation, ce qui contraste avec les baisses enregistrées récemment dans la région par des sociétés comme Richemont, Burberry et Boss en raison de la perturbation de COVID en Chine.



Stifel s'attend désormais à un bénéfice brut d'exploitation de +12% pour 2023 (contre +10% précédemment) soutenus par des prix à un chiffre élevés et par l'impulsion attendue de la réouverture de la Chine et de la reprise des voyages chinois à l'étranger.



' Nous modélisons maintenant une marge opérationnelle de 40,2% pour 2023E en hausse de 40 points de base par rapport à 39,8% en 2022E, ce qui n'est pas déraisonnable pour une méga-marque de luxe générant plus de 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires et dont près de la moitié des ventes proviennent de la maroquinerie ' rajoute l'analyste.